Kreis Heilbronn: Anlagebetrüger erbeuten von Mann über halbe Million Euro

1 Die Polizei hat ihre Emittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Julian Stratenschulte

Ein Mann aus dem Kreis Heilbronn ist von Anlagebetrügern um mehr als eine halbe Million Euro gebracht worden. Er fiel auf den sogenannten Recovery-Scam herein.











Anlagebetrüger haben von einem Mann in Baden-Württemberg binnen weniger Wochen mehr als eine halbe Million Euro erbeutet. Er fiel auf den sogenannten Recovery-Scam herein, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft Heilbronn am Donnerstag mitteilten. Dabei nutzen Täter Kontakte aus früheren Betrugsfällen und verleiten ihre Opfer zu weiteren hohen Zahlungen durch angebliche Rückzahlungsversprechen.