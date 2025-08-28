Kreis Heilbronn: Anlagebetrüger erbeuten von Mann über halbe Million Euro
Die Polizei hat ihre Emittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Julian Stratenschulte

Ein Mann aus dem Kreis Heilbronn ist von Anlagebetrügern um mehr als eine halbe Million Euro gebracht worden. Er fiel auf den sogenannten Recovery-Scam herein.

Anlagebetrüger haben von einem Mann in Baden-Württemberg binnen weniger Wochen mehr als eine halbe Million Euro erbeutet. Er fiel auf den sogenannten Recovery-Scam herein, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft Heilbronn am Donnerstag mitteilten. Dabei nutzen Täter Kontakte aus früheren Betrugsfällen und verleiten ihre Opfer zu weiteren hohen Zahlungen durch angebliche Rückzahlungsversprechen. 

 

In diesem Fall hatte der Mann aus dem Landkreis Heilbronn bereits 2024 Geld in eine vermeintliche Tradingplattform investiert. Anschließend wurde er von einem Unbekannten kontaktiert, der vortäuschte, dass Kryptowährungen zur Auszahlung bereitstünden. Der Mann überwies in den folgenden drei Wochen über eine halbe Million Euro für vermeintliche Gebühren und Versicherungen.

Ihm wurde eine fast siebenstellige Auszahlungssumme versprochen. Erst später schöpfte das Opfer Verdacht und erstattete Anzeige.

 