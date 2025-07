Kreis Heidenheim: Polizei sucht mit Helikopter nach 21-Jähriger

1 Am Dienstag suchte die Polizei mit einem Hubschrauber nach einer 21-jährigen Vermissten aus Neresheim (Symbolfoto). Foto: dpa

Seit Dienstag wird eine 21-Jährige im Landkreis Heidenheim vermisst. Bei der Suche setzt die Polizei auch einen Helikopter ein.











Seit Dienstagabend wird eine 21-jährige Frau aus Neresheim (Landkreis Heidenheim) vermisst. Bei der Suche nach ihr setzte die Polizei von 19.45 Uhr bis 21.10 Uhr einen Polizeihubschrauber ein. Wie die Polizei mitteilt, könnte sich die Frau infolge einer psychischen Ausnahmesituation in einer hilflosen Lage befinden. Ihr letzter bekannter Aufenthaltsort war am Dienstag gegen 8 Uhr in Neresheim.