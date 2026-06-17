Kreis Heidenheim: Kindesmissbrauch im Livestream – Angeklagter gesteht Taten

Mit Zahlungen und Chats steuerte ein Mann aus Deutschland den sexuellen Missbrauch von Kindern auf den Philippinen. Der 46-Jährige zeigt sich geständig.
Im Prozess um die Anstiftung zum schweren sexuellen Kindesmissbrauch vor dem Landgericht Ellwangen hat der Angeklagte die Taten eingeräumt. Er sei sich der Schwere seiner Taten bewusst, ließ der 46-Jährige durch seinen Verteidiger erklären. Nach den Plädoyers kam auch der Angeklagte selbst zu Wort. „Ich kann es nicht mehr rückgängig machen, aber ich hoffe, dass es den Kindern besser geht. Tut mir leid“, sagte er.