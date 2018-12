Kreis Göppingen Zusammenstoß bei Aichelberg fordert Schwerverletzte

Von aim 17. Dezember 2018 - 16:50 Uhr

Bei einer heftigen Kollision im Kreis Göppingen hat sich eine Frau am Montagmorgen schwere Verletzungen zugezogen. Beide Fahrer der unfallbeteiligten Autos mussten in ein Krankenhaus.





Aichelberg - Bei einem Unfall am Montagmorgen in Aichelberg im Kreis Göppingen hat sich eine Frau schwere Verletzungen zugezogen. Auch der Fahrer eines Mercedes wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Beide mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Laut Polizeibericht soll der 56-Jährige gegen 7.40 Uhr von Aichelberg in Richtung Holzmaden unterwegs gewesen sein. Als er nach links auf die Autobahn abbiegen wollte, soll er den Wagen einer 30-Jährigen übersehen haben, die mit ihrem VW aus Richtung Holzmaden kam. Die Autos stießen so heftig zusammen, dass die Frau eingeklemmt wurde. Sie konnte zwar von Feuerwehrleuten gerettet werden, trug aber schwere Verletzungen von dem Unfall davon.

Sowohl der Mercedes als auch der VW mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf eine Summe von rund 35.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Straße gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.