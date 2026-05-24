Kreis Göppingen: „Tu was für die Kasse“ – Müllmann fordert Geld für Abholung

Die Sperrmüllabfuhr ist bei Bestellung kostenlos. Auch im Kreis Göppingen. Dort muss ein Entsorger jetzt auf Vorwürfe reagieren. Denn ein Video zeigt einen brisanten Fall.
Sperrmüll fällt in praktisch jedem Haushalt früher oder später einmal an. Grundsätzlich ist die Abholung in den meisten Stadt- und Landkreisen bis zu einem gewissen Umfang kostenlos. In Stuttgart beispielsweise kann man zweimal im Jahr kostenfrei Sperrabfall anmelden und abholen lassen. In „haushaltsüblichen Mengen“, versteht sich. Im Landkreis Göppingen ist das einmal jährlich der Fall. Dort hat eine Familie jetzt aber außergewöhnliche Erfahrungen gemacht, die Konsequenzen nach sich ziehen.