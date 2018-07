Kreis Göppingen Rollerfahrer stirbt nach Unfall – was war die Ursache?

Von red/pj 29. Juli 2018 - 23:05 Uhr

Der Rollerfahrer lag in einem Graben neben der Landstraße. Trotz Reanimation verstarb er noch am Unfallort. Foto: 7aktuell.de/Christina Zambito

Auf der Landstraße 1218 wird am Sonntagabend ein Rollerfahrer in einem Graben gefunden, der wenig später an Ort und Stelle verstirbt. Die Polizei sucht nach der Ursache.

Schlat - Ein 61-jähriger Rollerfahrer ist am Sonntagabend auf der Landstraße 1218 bei Schlat (Kreis Göppingen) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der gegen 20.55 Uhr gemeldet, dass ein Mann in einem Graben in der Nähe des Gairenbuckels liegt.

Polizei und Rettungskräfte rückten aus. Ein Notarzt reanimierte den 61-Jährigen noch am Unfallort, doch der Mann verstarb wenig später an gleicher Stelle. Der Vorfall wirft derzeit noch viele Fragen auf, die Polizei ermittelt noch nach der Ursache des Unfalls.