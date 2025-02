Kreis Göppingen: Riskantes Überholmanöver geht schief – sechs Menschen verletzt, darunter Kinder

1 Auf der K1438 von Hausen in Richtung Unterböhringen gab es einen schweren Unfall. Foto: dpa/Stefan Puchner

Ein Autofahrer überholt kurz vor einer Kuppe ein anderes Auto. Dann kommt ihm ein Wagen entgegen und es kommt zum Zusammenstoß. Auch Kinder werden dabei verletzt.











Link kopiert



Bei einem Frontalzusammenstoß in Bad Überkingen (Kreis Göppingen) sind sechs Menschen verletzt worden - einer davon schwer. Am Samstagabend um kurz nach 18 Uhr habe ein 37 Jahre alter Autofahrer auf der K1438 von Hausen in Richtung Unterböhringen fahrend vor einer Kuppe ein anderes Auto überholt, obwohl die Lage unübersichtlich gewesen sei, teilte die Polizei mit. Dabei stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen.