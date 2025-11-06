Täuschend echt, aber kriminell: Falsche Polizisten ergaunern seit Jahren Wertsachen. Nun registriert die Polizei in einer Region im Südwesten viele solcher Anrufe – und warnt.
Falsche Polizisten greifen zum Hörer oder klopfen an die Tür – und ruinieren ganze Existenzen. Nun verzeichnet das Polizeipräsidium Ulm eine „Vielzahl von Anrufen“, bei der sich die Betrüger als Beamten ausgeben und ihre potenziellen Opfer um ihr Erspartes bringen wollen. Allein im Landkreis Göppingen gab es am Mittwochnachmittag mindestens 15 Anrufe dieser Art, teilte die Polizei mit. Schwerpunkte seien Uhingen und Bad Boll gewesen.