Kreis Göppingen Motorrad-Fahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Audi

Von red 15. April 2018 - 23:27 Uhr

Zu einem tödlichen Unfall ist es am Sonntag im Kreis Göppingen gekommen. Foto: 7aktuell.de/Fabian Geier

Bei einem Verkehrsunfall ist am Sonntag ein Motorrad-Fahrer im Kreis Göppingen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer eines Audi zuvor die Vorfahrt missachtet.

Stuttgart - Zu einem tragischen Verkehrsunfall ist es am Sonntag kurz nach 18 Uhr auf der B466 zwischen Böhmenkirch (Kreis Göppingen) und Söhnstetten gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 82-jähriger Mann mit seinem Audi A4 von einem Feldweg kommend die B466 überqueren. Dabei übersah er eine aus Richtung Böhmenkirch fahrende Gruppe von Motorrad-Fahrern.

Der Fahrer des ersten Motorrades, ein 39-jähriger Mann, versuchte noch abzubremsen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er krachte mit seinem Motorrad in die Beifahrerseite des Audi A4. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu und konnte trotz intensiver ärztlicher Versorgung nicht mehr gerettet werden. Sein 33-jähriger Sozius wurde schwer verletzt.

Der Audi-Fahrer und seine 78-jährige Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu. Die übrigen Motorrad-Fahrer konnten einen Zusammenstoß mit dem Audi verhindern. Sämtliche Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. An dem Audi entstand ein Sachschaden von ca. 8000 Euro, am Motorrad wird der Schaden auf ca. 5000 Euro geschätzt.

Die Strecke zwischen Böhmenkirch und Söhnstetten musste mehr als zwei Stunden gesperrt werden. Zur Klärung der Unfallursache beauftragte die zuständige Staatsanwaltschaft einen Gutachter. Die weiteren Ermittlungen wurden vom Verkehrsunfallaufnahmedienst in Heidenheim übernommen.