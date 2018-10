Kreis Göppingen Lkw-Fahrer stirbt am Steuer

24. Oktober 2018

Ein Lkw-Fahrer ist am Mittwochnachmittag im Kreis Göppingen ums Leben gekommen. Das Fahrzeug kam von der Straße ab und fuhr in eine Kleingartenanlage.





Heiningen - Zwischen Göppingen-Bezgenried und Heiningen ist ein 51-jähriger Lastwagenfahrer am Mittwochnachmittag ums Leben gekommen. Der Mann kam mit seinem Fahrzeug in einer langgezogenen Linkskurve von der Straße ab und geriet in eine Kleingartenanlage, schreibt die Polizei. Das Fahrzeug traf Büsche und prallte gegen einen Baum und eine Gartenhütte, ehe das Gespann zum Stehen kam.

Reanimation erfolglos

Die Polizei ging am Abend davon aus, dass ein medizinischer Notfall die Ursache des Unfalls war. Schon als die Ersthelfer eintrafen, sei der Mann nicht mehr ansprechbar gewesen. Er wurde reanimiert, starb aber noch an der Unfallstelle.

Der Sachschaden wird auf rund 31 000 Euro geschätzt. Die Kreisstraße 1419 war wegen des Unfalls für rund 90 Minuten gesperrt.