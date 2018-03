Kreis Göppingen Großbrand bei Automobil-Zulieferer in Böhmenkirch

Von red/pol 10. März 2018 - 20:31 Uhr

In Böhmenkirch steht ein Galvanisierungsbetrieb in hellen Flammen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort.





12 Bilder ansehen

Böhmenkirch - Bei einem Galvanisierungsbetrieb in Böhmenkirch ist ein Großbrand ausgebrochen. Bemerkt wurde der Brand gegen 14.45 Uhr, als bei Schichtwechsel auffiel, dass ein Behälter mit Säure in Flammen stand.

Nach Angaben der Polizei in Göppingen versuchten die Mitarbeiter das Feuer zunächst selbst zu löschen, was aufgrund der rasanten Entwicklung jedoch schief ging – zumal sich etliche weitere Behältnisse mit schnell entflammbaren Stoffen in der Nähe befanden.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot anrückte, hielten bis in die späten Abendstunden an. Der Schaden wird schon jetzt auf mehrere Millionen Euro geschätzt.