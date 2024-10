Kreis Göppingen: Es kommen deutlich weniger Geflüchtete

1 Bei Flüchtlingen und Asylsuchenden verzeichnet der Landkreis derzeit einen klaren Rückgang. Die Kapazitäten in Gemeinschaftsunterkünften für die Erstunterbringung, wie hier in der Göppinger Pappelallee, sollen aber beibehalten werden. Foto: Giacinto Carlucci

Die Zugangszahlen der Asylbewerber und Flüchtlinge sinken derzeit stark. Doch der Landkreis Göppingen will die Kapazitäten für die Unterbringung eher ausbauen. Wie das kommt und warum jetzt die Kreisgemeinden stark belastet sind.











Es kommen derzeit deutlich weniger Geflüchtete in den Landkreis als in den Vorjahren. Das ist die Quintessenz des Berichts, den Lea Müller, die Abteilungsleiterin im Asyl- und Flüchtlingswesen des Landkreises, nun im Sozialausschuss präsentierte. Die Landkreisverwaltung gehe aber für die Zukunft von hohen Zugangszahlen aus, heißt es, „sodass die Unterbringungskapazitäten weiterhin ausgebaut werden müssen“. Der Landkreis will außerdem die noch bestehenden Notunterkünfte in Lagerhallen durch mittel- bis langfristig angelegte Quartiere in kleineren Einheiten ersetzen. Zielgröße ist es, auch langfristig wie bisher etwa 2800 Plätze zu haben, dabei aber auf die Notunterkünfte verzichten zu können.