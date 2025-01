Als zwei Werkstattbesitzer am Samstagmorgen zur Arbeit kommen, stellen sie Einbruchsspuren fest - in einem Fall fehlt sogar eine größere Summe Bargeld.

Im südwestlichen Landkreis Göppingen hat es zwei Einbrüche in Autowerkstätten gegeben. In einem Fall sei ein mittlerer vierstelliger Bargeldbetrag gestohlen worden, teilte die Polizei mit.

Die Einbrüche ereigneten sich in der Nacht zum Samstag in Werkstätten in Zell unter Aichelberg und Dürnau. Die Besitzer meldeten die Vorfälle jeweils am Samstagmorgen der Polizei. In beiden Fällen verschafften sich die bislang unbekannten Täter den Angaben der Polizei zufolge gewaltsam Zugang zu den Büroräumen und durchsuchten diese offenbar gezielt nach Wertgegenständen.

Während in Zell unter Aichelberg nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet wurde, sollen die Täter in Dürnau Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich erbeutet haben. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich mit Hinweisen zu melden.