1 Die Polizei suchte den Vermissten unter anderem mit einem Hubschrauber. Foto: dpa/Stefan Puchner

Die Polizei suchte seit Sonntagvormittag nach einem vermissten Senior aus Gingen an der Fils. Am Montagmorgen wurde der 88-Jährige von einem Spaziergänger auf einer Wiese lebend gefunden.











Ein seit Sonntagvormittag vermisster 88-Jähriger aus Gingen an der Fils (Kreis Göppingen) wurde am Montag gegen 8 Uhr am Ortsrand von Gingen durch einen Spaziergänger in einer Wiese gefunden werden. Wie die Polizei mitteilte, ist der Senior am Leben und befindet sich aktuell in medizinischer Behandlung.