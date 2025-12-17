Kreis Freudenstadt: Unfall auf A81 – Vollsperrung Richtung Stuttgart

1 Wegen eines Unfalls mit zwei beteiligten Fahrzeugen ist die A81 in Richtung Stuttgart voll gesperrt worden (Symbolfoto). Foto: Stefan Puchner/dpa/Stefan Puchner

Wegen eines Unfalls mit zwei beteiligten Fahrzeugen bei Empfingen (Kreis Freudenstadt) ist die Autobahn 81 in Richtung Stuttgart voll gesperrt worden. Ortskundige Fahrerinnen und Fahrer werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren, wie die Polizei mitteilte. Einem Sprecher zufolge ereignete sich der Unfall am späten Nachmittag zwischen den Anschlussstellen Empfingen und Horb am Neckar. In Empfingen soll der Verkehr demnach abgeleitet werden.