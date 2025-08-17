Kreis Freudenstadt: Brand in Flüchtlingsunterkunft - Mensch springt aus Fenster

1 Beim Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Horb am Neckar ist eine Mann schwer verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Kzenon - Fotolia/Fotolia

Am Morgen bricht in einer Unterkunft für Geflüchtete ein Feuer aus. Ein Mensch will sich vor den Flammen retten und wird schwer verletzt.











Beim Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Horb am Neckar (Kreis Freudenstadt) ist ein Mensch schwer verletzt worden. Die Person sprang aus dem ersten Stock des Gebäudes, um dem Feuer zu entkommen, wie die Feuerwehr mitteilte. Drei weitere Menschen wurden demnach wegen Verdacht auf Rauchvergiftungen behandelt. Zunächst hatte der „Schwarzwälder Bote“ berichtet.