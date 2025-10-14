Kreis Freudenstadt: Autos stürzen 20 Meter in die Tiefe

1 Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa/Lino Mirgeler

Ein Überholmanöver mit Folgen: Zwei Autos stoßen auf einer Landstraße zusammen. Die beiden Fahrzeuge kommen von der Straße ab und stürzen eine Böschung hinunter.











Etwa 20 Meter sind zwei Autos bei einem Zusammenstoß auf einer Landstraße eine Böschung hinuntergestürzt. Ein 60 Jahre alter Autofahrer habe eine 55-Jährige mit ihrem Wagen in einer Kurve bei Loßburg (Kreis Freudenstadt) überholt und dabei berührt, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht des Zusammenstoßes kamen die beiden Fahrzeuge von der Straße ab und stürzten die angrenzende Böschung nach unten.