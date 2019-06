11 Rund um Esslingen wird es auch bei schlechtem Wetter nicht langweilig. Wir haben ein paar Tipps zusammengestellt – Klicken Sie sich durch die Bilderstrecke. Foto: dpa

Trotz Regen gibt es im Landkreis Esslingen jede Menge zu entdecken. Mit unseren Ausflugstipps bei schlechtem Wetter wird es garantiert nicht langweilig.

Esslingen - Rund um Esslingen gibt es auch bei rauem Wetter jede Menge zu entdecken. Garantiert trocken bleiben Sie etwa bei einem Besuch in einem der zahlreichen Museen im Landkreis oder der Stadt Esslingen. In den Thermal- und Wellnessbädern in der Umgebung ist Entspannung und Abschalten angesagt. Wer sich lieber auspowern will, kann sich beim Klettern ausprobieren. Und kleine Entdecker kommen sicherlich auf einem der Indoorspielplätze in der Region oder im J. F. Schreiber-Museum in Esslingen auf ihre Kosten.

In unserer Bilderstrecke haben wir beliebte Ausflugsziele im Kreis Esslingen zusammengestellt, die Sie getrost auch bei schlechtem Wetter ansteuern können. Klicken Sie sich durch.