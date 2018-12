Kreis Esslingen Wäschetrockner brennt in Wohnhaus – eine Verletzte

Von red 29. Dezember 2018 - 13:06 Uhr

Ein Wäschetrockner ist im Keller eines Mehrfamilienhauses in Lichtenwald in Brand geraten. Nicht nur die Feuerwehr, sondern auch der Tierrettungsdienst mussten anrücken.





9 Bilder ansehen

Lichtenwald - Einen größeren Einsatz von Hilfs- und Rettungskräften hat der Brand eines Wäschetrockners in einem Mehrfamilienhaus in der Waldstraße in Lichtenwald-Hegenlohe ausgelöst. Nachdem eine 81-jährige Hausmitbewohnerin am Freitagabend gegen 21.35 Uhr starken Rauch und Brandgeruch im Treppenhaus wahrgenommen hatte, fand sie im Keller einen brennenden Wäschetrockner. Ein weiterer Hausmitbewohner verständigte umgehend die Feuerwehr, die den Brand kurze Zeit später löschen konnte. Die Brandursache dürfte vermutlich ein technischer Defekt am Trockner gewesen sein.

Die Schadenshöhe konnte bislang noch nicht beziffert werden. Der Rettungsdienst brachte die 81-Jährige wegen einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die Eigentümer des Wäschetrockners waren zur Brandzeit nicht anwesend und kehrten erst später zurück. Da sich im Gebäude auch mehrere Haustiere aufhielten, wurde vorsorglich der Tierrettungsdienst verständigt.