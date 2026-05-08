Kreis Esslingen: Volksbank Mittlerer Neckar unangemeldet getestet – was ist das Ergebnis?

Die Volksbank Mittlerer Neckar wird unangemeldet getestet. Wie schneidet das Geldhaus im Bereich Private Banking ab?

Vordere Plätze in den einschlägigen Branchen-Rankings, positive Kundenbewertungen, eine ganze Reihe von Preisen hat die Volksbank Mittlerer Neckar in den vergangenen Jahren immer wieder bekommen. Jetzt ist das genossenschaftlich organisierte Geldhaus, dessen Hauptsitz in Wendlingen liegt, im Bereich Private Banking erneut mit dem Prädikat „Exzellente Beratungsqualität“ ausgezeichnet worden.

Im Rahmen des bundesweiten Private Banking Tests 2026 der unabhängigen Gesellschaft für Qualitätsprüfung überzeugte die Volksbank Mittlerer Neckar einmal mehr „mit hohen Standards in Beratung, Service und digitalem Angebot“.

Testkunden bei der Volksbank Mittlerer Neckar

Der jährlich durchgeführte Test bewertet die Qualität regionaler Banken anhand einer konstanten und transparenten Methodik. Grundlage sind dokumentierte Erfahrungen professioneller Testkunden, die sich in telefonischen oder digitalen Erstgesprächen als vermögende Privatanleger mit konkreten Anforderungen an Rendite, Risiko und ganzheitliche Beratung ausgeben.

In die Gesamtbewertung fließen zu 50 Prozent die Beratungsqualität inklusive der Kundenorientierung, die Servicequalität einschließlich Nachbetreuung (20 Prozent) sowie ein umfassender Digital-Check (30 Prozent) ein, bei dem insbesondere der Internetauftritt und die digitalen Serviceangebote betrachtet werden.

Die Volksbank Mittlerer Neckar zählt nach Auswertung der Studie zur „Elite der Private Banking-Anbieter“ und erhielt mit einer Gesamtnote von 1,74 das Prädikat „Exzellent“ – die höchste Auszeichnung, die in diesem Testformat möglich ist.