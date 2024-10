Kreis Esslingen: Terrorverdacht: Anklage auch gegen 16-Jährigen aus Ostfildern

1 Ein 16-Jähriger aus Esslingen ist angeklagt. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Seit Ostern sitzen vier Jugendliche in Haft, weil sie sich über Terroranschläge ausgetauscht haben sollen. Jetzt wurde auch gegen einen jungen Mann aus Baden-Württemberg Anklage erhoben.











Gegen einen Jugendlichen aus Ostfildern ist Anklage wegen der Vorbereitung eines islamistischen Terroranschlags erhoben worden. Konkret geht es um die geplante Beteiligung an Mord und Brandstiftung mit Todesfolge. Hinzu kommen die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, teilte die Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Anfrage mit. Er wurde genauso wie drei Jugendliche aus Nordrhein-Westfalen an Ostern verhaftet. Auch gegen sie erging Anklage wegen der Vorbereitung eines islamistischen Terroranschlags, wie am Wochenende bekannt wurde.