Kreis Esslingen: Raupe mit Brennhaaren zu Gast in Freibädern?

Der Eichenprozessionsspinner mit seinen giftigen Brennhärchen hat Hochsaison – ausgerechnet bei bestem Freibad-Wetter. Ist das ein Problem in den Bädern im Kreis Esslingen?
Schon seit Tagen klettern die Temperaturen regelmäßig auf über 30 Grad: Die Freibäder haben Hochsaison. Gleichzeitig hat ein kleines Tierchen mit für den Menschen unvorteilhaften Eigenschaften gerade ebenfalls Hochsaison: Der Eichenprozessionsspinner. Seine winzigen Brennhärchen können bei Kontakt Hautausschläge und allergische Reaktionen auslösen. Da die Freibadbesucher in der Regel wenig bekleidet sind, kann es hier bei einem Befall durchaus zu großflächigen Hautreaktionen kommen. In den meisten Freibädern im Kreis Esslingen ist der Eichenprozessionsspinner kein Thema – in zweien aber schon.