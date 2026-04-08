Während große Sozialträger ihre Pflegeheim-Projekte auf Eis legen, lässt sich eine Familie in Ebersbach-Sulpach nicht beirren: Harigels haben einen „Pflegebauernhof“ gebaut.
Jeden Morgen um sieben, noch vor dem Frühstück, geht Herr W. in den Kuhstall. Der Senior liebt es, bei der Fütterung der Rinder dabei zu sein. Es steht ihm aber auch offen, später bei den Schweinen vorbeizuschauen, sich um die Hühner zu kümmern, Eier zu sortieren oder an einem der Hochbeete mit Gemüse und Kräutern zu werkeln. „Wir versuchen, die Leute einzubinden, wo es geht“, sagt Cornelia Harigel, die Geschäftsführerin von „Natur und Pflege“, über das Konzept ihres Pflegebauernhofs.