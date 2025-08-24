Kreis Esslingen: Nächtlicher Drohnenflug über Ostfildern – Polizei stellt Drohnenpiloten

In Ostfildern (Kreis Esslingen) ist am Samstagabend eine Drohne im Umfeld der „Flammenden Sterne“ unterwegs. Die Polizei greift ein und leitet ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.
In Ostfildern (Kreis Esslingen) ist am Samstagabend gegen 22 Uhr eine Drohne gesichtet worden. Sie befand sich nach bisherigen Erkenntnissen im Umfeld der Veranstaltung „Flammende Sterne”. Auf Nachfrage bestätigte die Polizei, dass sie eine Person ausfindig machen konnte, die mutmaßlich für den Drohnenflug verantwortlich ist. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.