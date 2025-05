1 Die Polizei warnt eindringlich vor den Gefahren bei Aufenthalten im Gleisbereich. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Am Dienstagabend überquerte ein 35-Jähriger die Gleise am Plochinger Bahnhof und griff anschließend einen Lokführer an.











Am Bahnhof in Plochingen (Kreis Esslingen) soll ein Mann am Dienstagabend die Gleise überquert haben, um den abfahrenden Zug nicht zu verpassen. Darauf angesprochen griff er den Lokführer an.