Kreis Esslingen Junger Exhibitionist entblößt sich vor Frau

Von red 03. März 2018 - 13:09 Uhr

Die Polizei sucht einen jungen Mann, der sich in Harthausen vor einer Frau entblößt hat. Foto: dpa

Ein etwa 20 Jahre alter Mann soll sich in Harthausen im Kreis Esslingen vor einer Frau entblößt und vor ihr onaniert haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Filderstadt - In Filderstadt-Harthausen (Kreis Esslingen) ist ein bislang unbekannter Mann gegenüber einer Frau unsittlich aufgetreten.

Laut Polizei hielt sich der Unbekannte am Freitagabend gegen 17.34 Uhr im Bereich Hochaulinde auf. Als eine 47-jährige Frau an ihm vorbeigehen wollte, zog er seine Hose nach unten und onanierte. Die Frau schrie den Mann an, woraufhin dieser in südliche Richtung flüchtete.

Eine sofort eingeleitete Fahndung, an der mehrere Streifenwagenbesatzungen beteiligt waren, verlief ergebnislos. Der Mann wird laut Polizei wie folgt beschrieben: zirka 20 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank. Er soll mit einer dunklen Jogginghose und einem dunklen Oberteil bekleidet gewesen sein, wobei er die Kapuze ins Gesicht gezogen hatte.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/70913 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden.