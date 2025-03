Kreis Esslingen: Hier wird man Spraydosen und Farbreste los

1 Flüssige Farbreste, Lacke, Spraydosen und Verdünner nimmt das Schadstoffmobil des AWB entgegen. Foto: AWB

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Esslingen schickt das Schadstoffmobil wieder auf Sammeltour. 17 Orte werden zwischen 11. März und 5. April angefahren. Was wird angenommen – und was nicht.











Das Schadstoffmobil des Abfallwirtschaftsbetriebes (AWB) tourt in diesem Frühjahr wieder durch den Landkreis Esslingen. Die kostenlose Sammlung beginnt am 11. März in Neuffen und endet am 5. April in Kirchheim. Insgesamt macht das Fahrzeug in 17 Orten im Kreisgebiet für ein paar Stunden Station. Wer den Service in Anspruch nehmen will, muss zur Abgabe einen Ausweis mitbringen, um den Wohnort im Landkreis Esslingen nachzuweisen.