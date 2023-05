1 Die Mitarbeiter in einem Getränkemarkt wollen nicht auf die Forderungen eines mutmaßlichen Räubers eingehen (Symbolbild). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO/Arnulf Hettrich

Gescheiterter Raubzug: Ein Unbekannter hat bei einem Getränkemarkt in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) zwei Mitarbeiter mit einer Waffe bedroht - die wollten aber partout nicht auf seine Forderungen eingehen. Der Räuber passte am Freitagabend vor dem Getränkemarkt zwei Angestellte ab, welche das Gebäude verlassen wollten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Mit seiner Pistole forderte der Mann Geld und das Handy des einen Angestellten. Die beiden Männer, 35 und 19 Jahre alt, verweigerten die Herausgabe.