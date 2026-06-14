Kreis Esslingen: Fünf neue Trails für Mountainbiker auf dem Schurwald

Beim Schlösslessee im Kreis Esslingen gibt es fünf neue Mountainbike-Trails. Alle Infos zu dem neuen Angebot.

Der Schurwald ist um eine Attraktion reicher, oder genauer gesagt: um fünf Attraktionen. Am frühen Mittwochabend wurden während einer kleinen Feierstunde am Schlösslessee bei Baltmannsweiler fünf neue Mountainbike-Trails eröffnet. Sie sind Teil der Mountainbike-Konzeption des Landkreises Esslingen, die der Kreis in den vergangenen drei Jahren gemeinsam mit weiteren Projektpartnern entwickelt hat.

Die Trails haben Namen wie zum Beispiel „Jumpfurter“, „Am kalda A.“ oder „Frl. Ming“. Sie bedienen alle Schwierigkeitsgrade, sind aber überwiegend leicht befahrbar. Die kürzeste Strecke ist 220 Meter lang, die längste Tour führt über 1,8 Kilometer durch den Wald. Während in Leinfelden-Echterdingen im Rahmen der Mountainbike-Konzeption bereits zwei solcher Trails eröffnet wurden, sollen nach Angaben des Landratsamts demnächst weitere Trails in Kirchheim und Nürtingen eingeweiht werden.

Insgesamt umfasst das Projekt kreisweit 14 Strecken, die vor allem ein Ziel haben: „Legale Angebote für Mountainbiker zu schaffen“, wie Aichwalds Bürgermeister Andreas Jarolim bei der Einweihung am Mittwochabend sagte. Es gehe auch darum, Konflikte zwischen unterschiedlichen Waldnutzern zukünftig zu vermeiden. Und so folgt die Konzeption nach Angaben des Landratsamts dem Grundsatz „erlauben, um zu lenken“.

Trails für Mountainbikes im Schurwald müssen gepflegt werden

Startschuss für das Konzept war eine gemeinsame Auftaktbesprechung aller Projektpartner im Jahr 2023. Für die fünf Trails in Baltmannsweiler und Aichwald folgten in den beiden Jahren danach direkt vor Ort mehrere Begehungen, in die neben den beiden Schurwaldkommunen auch Vertreter aus Forst und Naturschutz, der Mountainbike-Verein Shape & Ride, der Schwäbische Albverein sowie ehrenamtliche Naturschutzverbände und Jagdpächter eingebunden waren.

Für Jarolim zeigen die neuen Trails darum auch, „wie gut abgestimmte Zusammenarbeit funktionieren kann“. Friederike Müller, die Hauptamtsleiterin von Baltmannsweiler und dort für die Umsetzung des Konzepts zuständig, hat den Austausch der unterschiedlichen Interessensgruppen als „gegenseitig sehr wertschätzend“ wahrgenommen, wie sie betonte. Die Patenschaft für die fünf Trails hat der Verein Shape & Ride aus dem Remstal übernommen.

Gepflegt werden die Strecken von Vereinsmitgliedern, die auf dem Schurwald leben. Die Wege müssen beispielsweise regelmäßig freigeschnitten und im Herbst muss rutschiges Laub entfernt werden. Für Vereinschef Michael Häußermann ist klar: „Nur bei attraktiven Angeboten entstehen keine wilden Trails“. Vor fünf Jahren von neun Mountainbikern gegründet, hat der Verein heute bereits mehr als 1000 Mitglieder. „Das zeigt, wie präsent und populär der Mountainbike-Sport ist“, sagte Häußermann.

Auf die neuen Trails weisen solche Schilder hin. Foto: Andreas Kaier

Mountainbike-Trails im Schurwald - so hoch sind die Kosten

Die Gesamtkosten für das Konzept in Höhe von 474.000 Euro teilen sich der Landkreis und der Verband Region Stuttgart. Für dessen stellvertretende Vorsitzende Ingrid Grischtschenko ist die finanzielle Unterstützung der Mountainbike-Konzeption ein wichtiger Teil der „Wirtschafts- und Tourismusförderung im dicht besiedelten Landkreis Esslingen“, wie sie sagte.

Die Region Stuttgart wolle für die Naherholung attraktiver werden. Als Flughafenanrainerin, Grischtschenko kommt aus Leinfelden-Echterdingen, sei ihr Baltmannsweiler lieber als die Balearen. Die neuen Trails zeigten einmal mehr, wie erfolgreich lokales Engagement und regionale Unterstützung zusammenwirkten.