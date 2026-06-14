Kreis Esslingen: Fünf neue Trails für Mountainbiker auf dem Schurwald

Beim Schlösslessee im Kreis Esslingen gibt es fünf neue Mountainbike-Trails. Alle Infos zu dem neuen Angebot.
Der Schurwald ist um eine Attraktion reicher, oder genauer gesagt: um fünf Attraktionen. Am frühen Mittwochabend wurden während einer kleinen Feierstunde am Schlösslessee bei Baltmannsweiler fünf neue Mountainbike-Trails eröffnet. Sie sind Teil der Mountainbike-Konzeption des Landkreises Esslingen, die der Kreis in den vergangenen drei Jahren gemeinsam mit weiteren Projektpartnern entwickelt hat.