Kreis Esslingen: Die Baustelle auf der B27 ist fertig – bis auf einen Teil

1 Tempo 60 ist erst mal Geschichte – auf der B27 läuft der Verkehr wieder. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Eine Baustelle hat auf der B27 zwischen Filderstadt und Flughafen für Staus in den Sommerferien gesorgt. Die ist jetzt fertig – aber ein Bereich ist trotzdem noch abgesperrt.











Wer in den vergangenen Wochen über die B27 fahren musste, kann ein Lied davon singen: Zwischen Bonlanden und dem Flughafen wurde die Fahrbahn ausgebessert, darum war in beiden Richtungen jeweils ein Fahrstreifen gesperrt. Dass es sich trotz Sommerferien und weniger Verkehr ordentlich staute, ist kein Geheimnis. Und auch wenn das Landratsamt Esslingen empfiehl, trotz Stau auf der B27 zu bleiben und keine Ausweichrouten zu nutzen, waren jene Ausweichrouten rund um die Bundesstraße trotzdem ebenfalls verstopft.