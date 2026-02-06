Immer mehr kleine Bäckereien in Deutschland schließen. Eine Traditionsbäckerei in Filderstadt zeigt, dass es auch anders geht. Der Bäckermeister findet dazu klare Worte.
Michael Helbig hat genug: Der Bäckermeister aus Filderstadt hat keine Lust mehr auf Vorurteile und ärgert sich darüber, dass immer mehr Menschen Traditionsbäckereien wie der seinen den Rücken kehren und stattdessen in Filialen und Discountern einkaufen. Gleichzeitig lese er im „Stern“ eine Überschrift wie: „Ziehen uns die Bäcker das Geld aus der Tasche?“