Kreis Esslingen Betrunkener parkt am Hang – Feuerwehr muss ihn retten

Von red/ dpa/ lsw 21. Oktober 2018 - 14:32 Uhr

Einen ziemlich ungeschickten Parkplatz sucht sich ein betrunkener Stuttgarter in Ostfildern aus. Direkt am Hang droht sein Wagen abzurutschen. Die Feuerwehr muss den Fahrer aus seinem Wagen retten.





Ostfildern - Ausgerechnet auf einem Hang hat ein betrunkener Autofahrer aus Stuttgart seinen Wagen abstellen wollen. Weil das Fahrzeug an einer Aussichtsplattform in Ostfildern (Landkreis Esslingen) umzukippen drohte, musste die Feuerwehr es aus seiner Schieflage befreien.

Der 23-Jährige habe sich beim Eintreffen der Polizei noch im Wagen befunden, wie ein Sprecher am Sonntag mitteilte. Warum und in welchem Zustand, konnte die Polizei nicht sagen. Allerdings, dass der Mann danach zum Bluttest musste – er habe am Samstag deutlich unter Alkoholeinwirkung gestanden, hieß es. Sein Führerschein wurde einbehalten.