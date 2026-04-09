Kreis Esslingen: Bergwacht rettet 82-jährige Vermisste

1 Die Polizei hatte bereits mit einem Großaufgebot und einem Polizeihubschrauber nach der 82-Jährigen gesucht. Foto: Daniel Karmann/dpa

Eine Wandergruppe entdeckt am Mittwoch eine gestürzte Frau zwischen Mörikefels und Zipfelbachtal. Die 82-Jährige wird per Hubschrauber in eine Klinik geflogen.











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Eine Gruppe Wanderer hat am Mittwoch im Weilheimer Ortsteil Hepsisau (Landkreis Esslingen) eine gestürzte 82-jährige Frau entdeckt und damit eine seit Dienstagabend laufende Suchaktion beendet, wie die Polizei mitteilt. Gegen 11.50 Uhr alarmierten die Wanderer die Rettungskräfte, nachdem sie die hilflose Person zwischen Mörikefels und Zipfelbachtal gefunden hatten.