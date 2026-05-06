Kreis Esslingen: Auf diesen Feldern können Erdbeeren selbst gepflückt werden

Die Erdbeerhauptsaison startet bald . Wer die rote Frucht im Schälchen nicht nur kaufen, sondern selbst ernten will, wird gleich an mehreren Standorten im Kreis Esslingen fündig.

Der Frühling bringt wieder frisches Obst und Gemüse in die Region – und ab Mai auch die Erdbeersaison. Die roten Sammelnussfrüchte sind bei den Deutschen besonders beliebt: Laut Bundeszentrum für Ernährung verzehrte jeder im Durchschnitt 3,3 Kilo im Jahr 2025. Wer die Erdbeeren nicht nur essen, sondern auch selbst ernten möchte, findet in Esslingen mehrere Felder, die zum Selbstpflücken einladen. Ein Überblick, wo Dosen oder Schalen mit Erdbeeren gefüllt werden können – ohne Gewähr auf Vollständigkeit.

Der Berghof in Deizisau bei Esslingen pflanzt seit 1985 Erdbeeren an. In etwa zwei Wochen soll es soweit sein und Besucherinnen und Besucher können wieder selbst auf die Felder gehen und die Früchte ernten.

Erdbeeren pflücken als Ausflug im Kreis Esslingen

Für die geernteten Beeren werden eigene Behälter oder Körbchen mitgebracht. Wer keine dabei hat, kann vor Ort für einen Euro welche kaufen. Der Hof setzt nach eigenen Angaben auf sogenannte immertragende Erdbeerpflanzen, die gleichzeitig Blüten und Früchte tragen. Dadurch verlängert sich die Erntezeit: Auch im August und September können dort noch Erdbeeren gepflückt werden.

Der Lobenroter Hof in Aichwald berichtet von großer Vorfreude bei den Kundinnen und Kunden auf die beginnende Pflücksaison. Ab Juni werden dort die ersten Erdbeeren zum Ernten erwartet. Das Angebot geht allerdings über Erdbeeren hinaus: Auch rote und schwarze Johannisbeeren, Stachelbeeren und saure Kirschen können auf dem Hof selbst gepflückt werden. Die meisten Besucherinnen und Besucher würden eigene Behälter mitbringen. Für alle anderen hält der Hof Körbe in verschiedenen Größen zum Kauf bereit.

Ab Mitte oder Ende Mai rechnet Zimmermann Erdbeeren mit Erdbeeren für Sebstpflücker. Wann genau geerntet werden kann, sei witterungsabhängig. Über den Termin informiert der Hof an der Landstraße zwischen Köngen und Denkendorf auf der eigenen Webseite. Ab dann können Erdbeerhungrige ungefähr fünf Wochen die Früchte selbst ernten. Behälter zum Kaufen gibt es dort, Kundinnen und Kunden können sie aber auch gerne selbst mitbringen.