Kreis Esslingen: Auf diesen Feldern können Erdbeeren selbst gepflückt werden

Die Erdbeerhauptsaison startet bald . Wer die rote Frucht im Schälchen nicht nur kaufen, sondern selbst ernten will, wird gleich an mehreren Standorten im Kreis Esslingen fündig.
Der Frühling bringt wieder frisches Obst und Gemüse in die Region – und ab Mai auch die Erdbeersaison. Die roten Sammelnussfrüchte sind bei den Deutschen besonders beliebt: Laut Bundeszentrum für Ernährung verzehrte jeder im Durchschnitt 3,3 Kilo im Jahr 2025. Wer die Erdbeeren nicht nur essen, sondern auch selbst ernten möchte, findet in Esslingen mehrere Felder, die zum Selbstpflücken einladen. Ein Überblick, wo Dosen oder Schalen mit Erdbeeren gefüllt werden können – ohne Gewähr auf Vollständigkeit.