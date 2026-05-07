Reiner Nußbaum aus Plochingen lernt eine neue Welt kennen: Früher war er Abteilungsleiter bei Daimler, jetzt fährt er einen Reisebus. Was hat ihn dazu bewegt?
Es ist die Ausnahme, dass Reiner Nußbaum nachts um drei aufstehen muss, um müde Menschen von Stuttgart nach Memmingen zu fahren. Doch kürzlich, während eines Streiks am Stuttgarter Flughafen, war das der Fall: Männer, Frauen und Kinder, die eigentlich um 6 Uhr im Flugzeug nach Mallorca sitzen wollten, mussten früher aufstehen, den Flugplatz wechseln und waren entsprechend aufgeregt.