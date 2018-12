Kreis Esslingen Alkoholisiert unterwegs – 45-jähriger Autofahrer verliert Kontrolle

Von red 25. Dezember 2018 - 09:43 Uhr

Auf der B312 bei Neckartenzlingen ist ein Autofahrer betrunken unterwegs. Er verliert die Kontrolle über seinen Wagen und gerät in den Gegenverkehr. Eine 47-Jährige kann einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Straße war stundenlang gesperrt.





Neckartenzlingen - Zu einem Unfall ist es am Montagabend auf der Bundesstraße 312 bei Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) gekommen. Grund war wohl zu viel Alkohol.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 45-jährige Renault-Fahrer gegen 18.40 Uhr auf der B 312 von Stuttgart in Richtung Reutlingen.

Vermutlich, weil der 45-Jährige betrunken war, verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, prallte gegen die rechte Leitplanke, schleuderte anschließend über die Fahrbahn und kam quer auf dem Fahrstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart zum Stillstand.

Die B312 musste mehrere Stunden gesperrt werden

Eine 47-jährige Golf-Fahrerin, die in Richtung Stuttgart unterwegs war, konnte dem Renault nicht mehr ausweichen und prallte in dessen rechte Fahrzeugseite. Die VW-Fahrerin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde in eine Klinik gebracht. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten bei dem Unfallverursacher eine deutliche Alkoholisierung feststellen, weshalb dieser eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben musste.

An den beiden Fahrzeugen sowie der Leitplanke entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Die Bundesstraße musste aufgrund des Unfallgeschehens bis gegen 20.30 Uhr voll gesperrt werden, eine örtliche Umleitung war eingerichtet.