1 Simonswald liegt im Kreis Emmendingen. Foto: dpa/dpaweb/A2070 Rolf Haid

Rettungskräfte entdecken im Kreis Emmendingen die Leiche einer Frau. Die Polizei vermutet eine Gewalttat. Der Ehemann ist in U-Haft.











Nach dem Fund einer toten Frau in Simonswald (Kreis Emmendingen) ist der Ehemann des Opfers in Untersuchungshaft. Der 34-Jährige sei heute einem Richter vorgeführt worden und der Haftbefehl sei in Vollzug gesetzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Man befinde sich derzeit in den Ermittlungen und „beleuchte die Hintergründe um die Tat herum“.