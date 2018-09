Kreis Calw Mutter findet Messer im Sandkasten eines öffentlichen Spielplatzes

Von red/dpa 07. September 2018 - 19:25 Uhr

Messer haben in einem Sandkasten nichts verloren (Symbolbild). Foto: dpa

In Nagold im Kreis Calw hat eine Mutter die Polizei alarmiert, nachdem sie auf einem öffentlichen Spielplatz ein Messer fand. Die Frau hatte mit ihrem zweijährigen Kind im Sandkasten gespielt.

Nagold - Beim Spielen mit ihrem zweijährigen Kind hat eine Frau ein rund 15 Zentimeter langes Messer in einem Sandkasten auf einem öffentlichen Spielplatz in Nagold (Kreis Calw) entdeckt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte die 40-Jährige das Messer am Donnerstagmittag gefunden.

Die Klinge ragte senkrecht aus dem Sand. Die Frau entfernte das Messer und informierte die Polizei. Ende August hatte sich bereits ein ähnlicher Vorfall in Freudenstadt ereignet. Ob ein Zusammenhang besteht, ist bisher unklar.