Kreis Calw: Feuerwehr entdeckt Brand in Schömberg zufällig – größerer Schaden verhindert

1 Die Flammen hatten bereits begonnen, sich einen Weg durch die Fassade zu suchen (Symbolbild). Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Feuerwehrleute sind in einem Feuerwehrhaus im Kreis Calw zugange. Plötzlich bemerken sie einen Brand - und handeln sofort.











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Durch Zufall haben Feuerwehrleute einen Brand an einem benachbarten Haus entdeckt und dadurch Schlimmeres verhindert. Die Feuerwehrleute seien am Mittwoch in einem Feuerwehrgebäude in Schömberg (Kreis Calw) gewesen, als sie die Flammen an der Fassade eines benachbarten Bürogebäudes einer Schreinerei entdeckten, teilte die Feuerwehr mit. Daraufhin alarmierten sie ihre Kollegen und löschten die Flammen gemeinsam. Die Flammen hatten demnach bereits begonnen, sich einen Weg durch die Fassade zu suchen.