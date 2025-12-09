Kreis Breisgau-Hochschwarzwald: Einsatzkräfte finden Leiche bei Hausbrand in Sulzburg

1 Die Feuerwehr war im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

In den frühen Morgenstunden rückt die Feuerwehr mit einem Großaufgebot zu einem Brand in Sulzburg aus. Ein Mensch überlebt das Feuer nicht.











Beim Brand eines Wohngebäudes in Sulzburg (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) haben Einsatzkräfte eine tote Person gefunden. Am frühen Morgen wurde die Feuerwehr wegen Rauchentwicklung in den Ortsteil Laufen gerufen, wie die Polizei mitteilte. Als die Feuerwehr eintraf, habe das Wohngebäude bereits in Vollbrand gestanden. Feuerwehr und Polizei seien mit einem Großaufgebot im Einsatz gewesen.