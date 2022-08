Wohnungsbrand in Nürtingen Brandopfer in Klinik geflogen – mehrere Verletzte

Am Sonntagnachmittag sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Nürtingen (Kreis Esslingen) vier Personen verletzt worden. Ein schwer verletzter Bewohner musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.