Kreis Böblingen: Neue Streuobstroyals gesucht

Christina Jung und Lisa Noppel geben die Kronen weiter.

Königin und Prinzessin geben sozusagen den Apfel ab. Die Bewerbungen sind ab sofort möglich.











Die amtierenden Streuobsthoheiten Christina Jung und Lisa Noppel suchen würdige Nachfolgerinnen oder Nachfolger. Beim Streuobstaktionstag am 3. Oktober 2024 in Herrenberg-Mönchberg und -Kayh werden die Kronen weitergegeben. Deshalb kann sich ab sofort Jede und Jeder, die oder der einen Bezug zum Streuobst hat und sich im Landkreis Böblingen zuhause fühlt, bewerben. „Es warten zwei spannende Jahre mit der Kernaufgabe, den Wert der Landschaft Streuobstwiese in den Blick zu rücken“, heißt es in der Ankündigung.