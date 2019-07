1 Durch die Drescharbeiten gerät das Feld in Brand. Foto: SDMG

Der Fahrer eines Mähdreschers bemerkt bei Arbeiten Flammen auf einem Getreidefeld bei Gäufelden. Etwa 12.000 Quadratmeter sind vom Brand betroffen.

Gäufelden-Nebringen - Bei Arbeiten mit einem Mähdrescher ist am Donnerstagnachmittag ein Getreidefeld südlich der Eisenbahnstraße in Gäufelden-Nebringen (Landkreis Böblingen) in Brand geraten.

Wie die Polizei berichtet, bemerkte der Fahrer des Mähdreschers gegen 14 Uhr, dass Teile des Feldes bereits in Flammen stehen. Daraufhin fuhr er sofort auf einen asphaltierten Bereich und konnte dadurch Schaden an seinem Fahrzeug vermeiden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten die Flammen bis 14.45 Uhr gelöscht.

Von dem Brand betroffen war eine Fläche von etwa 12.000 Quadratmeter Sommer- und Wintergerste. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.