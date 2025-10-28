Vertrauen ist gut, Kontrolle besser? Im Kreis Böblingen kämpfen Hofläden und Kürbisstände mit dreisten Dieben. Ein Landwirt in Schönaich musste deshalb sogar seinen Laden schließen.
Die Nacht senkt sich über den Radweg an der Döffinger Straße zwischen Darmsheim und Dagersheim. Im herbstlichen Nebel werfen vorbeifahrende Autos ein gespenstisches Licht auf die kleine Wiesenfläche am Straßenrand. Dort parkt der Ehninger Biolandwirt Jochen Bodemer und lädt Kürbisse unterschiedlichster Größe von der Ladefläche seines Pickups. Zuvor hat er allerdings als allererstes nach seinen Tageseinnahmen geschaut.