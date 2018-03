Verfolgungsjagd im Kreis Böblingen 20-Jähriger flüchtet mit Tempo 200 vor der Polizei

Als die Beamten den Mann kontrollieren wollen, ist er demnach mit extrem hoher Geschwindigkeit geflohen (Symbolfoto). Foto: dpa

Ein 20-jähriger Motorradfahrer fiel der Polizei wegen überhöhter Geschwindigkeit und eines fehlenden Kennzeichens auf. Als sie ihn kontrollieren will, rast der junge Mann davon.

Böblingen - Unter Drogen und mit bis zu 200 km/h hat sich ein 20-jähriger Motorradfahrer im Kreis Böblingen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Mann sei einer Streife wegen überhöhter Geschwindigkeit und eines fehlenden Kennzeichens aufgefallen, teilte die Polizei in Ludwigsburg am Sonntag mit. Als die Beamten den Mann am Samstagnachmittag kontrollieren wollen, ist er demnach mit extrem hoher Geschwindigkeit geflohen.

Den Angaben zufolge überholte der Motorradfahrer in Böblingen und auf einer Bundesstraße zahlreiche Fahrzeuge und fuhr bei Rot über eine Ampel. Mehrere Autofahrer hätten ihre Fahrzeuge stark abbremsen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die mehrere Minuten dauernde Verfolgungsfahrt endete erst, als der 20-Jährige auf einen Grünstreifen stürzte. Verletzt wurde er dabei nicht. Wie die Polizei feststellte, hatte der Mann auch keinen Führerschein für sein Motorrad.