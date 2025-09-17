Kreis Biberach: Verletzt in Bach gefunden - Radler stirbt in Klinik

1 Der verletzte Radler wurde in eine Klinik gebracht, in der er verstarb. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa/Monika Skolimowska

Ein 69-Jähriger wird schwer verletzt in einem Bach entdeckt – sein Fahrrad liegt 70 Meter entfernt. In der Klinik stirbt der Mann. Was ist auf der Strecke passiert?











Ein schwer verletzter Fahrradfahrer ist in Mittelbiberach (Kreis Biberach) in einem Bach gefunden worden und wenig später im Krankenhaus gestorben. Der 69-Jährige sei am Dienstag rund 70 Meter von seinem Rad entfernt entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Ein Krankenwagen habe den Schwerverletzten in eine Klinik gebracht, wo er seinen Verletzungen erlegen sei.