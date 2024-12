1 Die Polizei nahm den Stiefsohn fest. (Symbolbild) Foto: imago//Felix Koenig

In Bad Buchau soll ein 38-Jähriger seinen Stiefvater schwer verletzt haben. Die Hintergründe sind noch unklar, die Polizei ermittelt.











Ein 38-Jähriger soll seinen Stiefvater im Kreis Biberach mit einem Hammer und einem Messer angegriffen haben. Der 65-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann habe seinen Stiefsohn am Montagabend in seine Wohnung in Bad Buchau gelassen. Dort sei es zum Streit gekommen.