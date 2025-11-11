Kreis Biberach: Gasleck löst Verpuffung aus - Bahnstrecke zeitweise gesperrt

1 Die Feuerwehr war im Großeinsatz. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Am Abend löst ein Gasleck eine Verpuffung in einem Gebäude neben der Bahnstrecke zwischen Ulm und Friedrichshafen aus. Die Strecke muss zeitweise gesperrt werden.











Link kopiert



Nachdem ein Gasleck eine Verpuffung in einem Gebäude neben der Bahnstrecke Ulm-Friedrichshafen ausgelöst hat, ist die Strecke am Montagabend zeitweise gesperrt worden. Gegen 22 Uhr habe ein Bewohner in einer Gaststätte bei Schemmerhofen (Kreis Biberach) einen Lichtschalter betätigt und einen lauten Knall gehört, teilte die Polizei mit. Es sei zu einer Verpuffung gekommen, als sich ein Gemisch aus Gas und Luft entzündet habe. Es sei niemand verletzt worden. Die Gaststätte sei zu dem Zeitpunkt leer gewesen.