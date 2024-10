Kreis Biberach: Autofahrerin bei Unfall mit Traktor schwer verletzt

1 Der Traktorfahrer übersah laut Polizei die 35-jährige Autofahrerin. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Büttner

Eine Frau will einen Traktorfahrer überholen. Der Mann bemerkt das Überholmanöver nicht und biegt mit seinem Fahrzeug links ab. Es kommt zu einem schweren Zusammenstoß.











Eine 35-Jährige hat sich schwer verletzt, als ihr Auto mit einem Traktor zusammengestoßen ist. Die Frau wollte den Traktorfahrer am Samstag auf der Fahrt von Schwendi Richtung Mietingen (Landkreis Biberach)überholen, wie die Polizei mitteilte. Der 75-Jährige bemerkte das Auto demnach nicht und bog nach links in Richtung eines Ackers ab. Der Traktor und das Fahrzeug der 35-Jährigen seien so heftig zusammengestoßen, dass sie sich ineinander verkeilten.