1 Ein Rettungshubschrauber brachte den verletzen Mann in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Karmann

Weil eine 73-jährige Toyota-Fahrerin beim Abbiegen einen Motorradfahrer übersehen hat, kommt es am Dienstag in Ochsenhausen (Kreis Biberach) zu einem Unfall mit schweren Folgen.











Am Dienstag erlitt ein Motorradfahrer in Ochsenhausen (Kreis Biberach) schwere Verletzungen. Wie die Polizei mitteilte, war eine 73-jährige Toyota-Fahrerin gegen 16.20 Uhr von Erlenmoos in Richtung Ochsenhausen unterwegs. In Ochsenhausen wollte sie mit ihrem Toyota in die Brühlstraße nach links abbiegen.